Россиянку с гражданством США осудили за ввоз пистолета в Россию

Россиянку с гражданством США приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима за ввоз в Россию пистолета Colt Combat Commander 45-го калибра без необходимых документов. Об этом сообщил сайт МК.Ru.

По данным издания, женщина прилетела 12 июня прошлого года из Стамбула в аэропорт Внуково рейсом «Турецких авиалиний». При ней находились пять чемоданов и одна сумка ручной клади. Во время досмотра таможенники нашли в одном из чемоданов американский пистолет и три пустые обоймы. Также у пассажирки изъяли чек на сумму 138 тыс. 256 долларов.

Сначала женщину отпустили. Около недели она жила у сестры, после чего пришла на допрос к следователю, где её арестовали. Она рассказала, что с 1997 года жила с мужем в небольшом городе в штате Западная Вирджиния. После смерти супруга в 2025 году женщина решила вернуться в Россию, где не была 22 года. По словам осуждённой, пистолет она взяла как память о муже-ветеране. Мужчина получил оружие в подарок в 1980-х годах. Женщина также заявила, что в США регистрировать этот пистолет было не нужно, а перед поездкой в Россию её не предупредили о запрете на ввоз огнестрельного оружия без документов.

Солнцевский суд Москвы назначил ей 3 года и 3 месяца колонии общего режима. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменений.

