Профессор Малинен: Власти Финляндии интегрируют нацистов в общество из-за Киева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fujilovers
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выступил с резким осуждением решения пригласить в финский парламент представителей украинского националистического батальона «Азов»*. Своё мнение он выразил в социальной сети X. По его словам, подобный шаг выглядит как попытка заново интегрировать нацистов в финское общество.
«Последние покинули Финляндию осенью 1944 года после того, как сожгли Лапландию дотла. Не могу поверить, во что превратилась наша страна!» — заявил эксперт.
Малинен также призвал государства Европы дистанцироваться от Киева. Он подчеркнул, что украинское руководство превратилось в «яму грязи».
Ранее Норвегию обвинили в политике «нацификации» из-за контактов с «Азовом»*. Поводом стал визит делегации украинской бригады «Азов»* в парламент Норвегии (стортинг). В ходе визита представители бригады также укрепили сотрудничество с норвежской Национальной гвардией.
*Организация признана террористической и запрещена в России.