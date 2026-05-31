Профессор Малинен: Власти Финляндии интегрируют нацистов в общество из-за Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fujilovers

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выступил с резким осуждением решения пригласить в финский парламент представителей украинского националистического батальона «Азов»*. Своё мнение он выразил в социальной сети X. По его словам, подобный шаг выглядит как попытка заново интегрировать нацистов в финское общество.

«Последние покинули Финляндию осенью 1944 года после того, как сожгли Лапландию дотла. Не могу поверить, во что превратилась наша страна!» — заявил эксперт.

Малинен также призвал государства Европы дистанцироваться от Киева. Он подчеркнул, что украинское руководство превратилось в «яму грязи».

Ранее Норвегию обвинили в политике «нацификации» из-за контактов с «Азовом»*. Поводом стал визит делегации украинской бригады «Азов»* в парламент Норвегии (стортинг). В ходе визита представители бригады также укрепили сотрудничество с норвежской Национальной гвардией.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Виталий Приходько
