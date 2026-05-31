В Красноармейске заметили пьяных девушек-операторов ВСУ, которые искали пляж

Жительница Красноармейска рассказала, что пьяные девушки-операторы дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) искали пляж. По её словам, они жили в соседнем доме и регулярно запускали БПЛА над городом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ходили по городу в неадекватном состоянии и спрашивали, где здесь пляж. А в Красноармейске пляжа никогда не было. Было видно, что они либо пьяные, либо под наркотиками: глаза бегали, зрачки расширенные», — заявила женщина.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мародёрство в подконтрольном ВСУ Херсоне и других населённых пунктах на правом берегу Днепра приобрело системный характер. По его словам, сейчас чаще речь идёт о вывозе имущества и использовании частного жилья под размещение военных. При этом мародёров интересуют не только деньги и техника, но и само жильё.