Утром в воскресенье, 31 мая, аэропорты Ижевска и Махачкалы временно закрыли на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Росавиации.

«Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 6:15 по московскому времени. В 6:27 план «Ковёр» был введён также в аэропорту Махачкалы.

Одновременно с этим ограничения были сняты в воздушных гаванях Владикавказа, Волгограда, Грозного, Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова. Сейчас эти аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО отразили атаку 19 украинских БПЛА за 12 часов. По данным ведомства, беспилотники самолётного типа были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Крымом в промежутке с 08:00 до 20:00 30 мая.