Мальчик получил сложный перелом руки во время прогулки в детсаду на Камчатке

На Камчатке следователи выясняют обстоятельства травмирования ребёнка в детсаду Елизовского округа. Шестилетний мальчик госпитализирован после перелома лучевой кости, ему требуется операция. Об этом сообщает региональное управление СК.

По предварительным данным, мальчик пострадал во время уличной прогулки в дошкольном учреждении. Сейчас он находится в краевой больнице.

«По данному факту в следственном отделе по городу Елизово организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в региональном главке СК.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства происшествия и установить все его причины.

Ранее в Кызыле правоохранители организовали проверку после жалоб матерей на то, что их четырёхлетним детям в детсаду ставили некие уколы шприцем. Несколько женщин обратились в полицию и рассказали, что обнаружили у малышей на теле остались следы, напоминающие инъекции. Со слов ребятишек, их отводили в туалетную комнату, где воспитатель вместе с помощником делали им уколы.