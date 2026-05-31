Ушла из жизни актриса «Триггера» и дочь звезды «Тихого Дона» Елена Глебова

19 мая ушла из жизни советская и российская актриса Елена Глебова — дочь Петра Глебова, сыгравшего Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон». Ей было 67 лет. Поклонники и блогеры в соцсетях вспоминают лучшие роли и делятся своими воспоминаниями.

«Ох, что же так рано! Прекрасная, талантливая актриса! Сразу запомнила её после фильма «Соль земли», а в фильме «Россия молодая» она меня восхитила! Как горько и обидно!», «Как жаль... Красивая женщина, замечательная актриса. Светлая память...», «Запомнил актрису по фильму «Ответный ход». Ещё по фильму «Ипподром». Жаль, что мало снималась после середины 80-х», — пишут пользователи.

Дочь актёра Петра Глебова родилась 28 июля 1956 года в Москве. Отец не смог навестить её с матерью Мариной Левицкой в роддоме — именно в тот день решалась его судьба: его утвердили на роль Григория Мелехова в «Тихом Доне».

По словам артистки, её мать тогда думала, что Глебов обиделся, поскольку очень хотел сына, но затем ей передали от него записку, в которой он рассказал, что на самом деле произошло.

Елена Глебова окончила Школу-студию МХАТ и до 1999 года служила в МХАТ им. М. Горького. Ещё студенткой получила одну из главных ролей в семисерийной картине «Соль земли» (продолжение «Строговых») — роль Ульяны Лисицыной. Она также сыграла в детективе «Ипподром», исторической драме «На крутизне» и остросюжетном фильме «Ответный ход» (вторая часть дилогии, начатой лентой «В зоне особого внимания»). В 2000-х актриса появлялась в сериалах «Салон красоты», «Капитанские дети», «Райские яблочки», «Вкус граната», «Авантюристка», «А у нас во дворе...», «До смерти красива», «Триггер» и других.

Ранее ушла из жизни народная артистка РСФСР, балерина и педагог Мариинского театра Любовь Кунакова. Сослуживцы выразили соболезнования её семье, друзьям и ученикам. В театре отметили её огромный вклад в искусство — и на сцене, и в педагогике.