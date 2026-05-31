Премьер Чехии нашёл новую «Римскую империю» на грани падения

Евросоюз движется по стопам Римской империи периода её упадка. Такое мнение в интервью Financial Times высказал чешский премьер Андрей Бабиш.

«ЕС сейчас, вероятно, находится на том же пути, что и Римская империя в конце своего существования», — сказал политик.

Бабиш также в дополнение раскритиковал курс Брюсселя на декарбонизацию, заявив, что подобные меры толкают экономику объединения в пропасть.

