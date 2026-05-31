Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 07:26

Премьер Чехии нашёл новую «Римскую империю» на грани падения

Премьер Чехии Бабиш заявил, что ЕС повторяет путь Римской империи на её закате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз движется по стопам Римской империи периода её упадка. Такое мнение в интервью Financial Times высказал чешский премьер Андрей Бабиш.

«ЕС сейчас, вероятно, находится на том же пути, что и Римская империя в конце своего существования», — сказал политик.

Бабиш также в дополнение раскритиковал курс Брюсселя на декарбонизацию, заявив, что подобные меры толкают экономику объединения в пропасть.

Бизнес бежит, заводы хиреют: К чему привела попытка Чехии встать в авангард борьбы с РФ
Бизнес бежит, заводы хиреют: К чему привела попытка Чехии встать в авангард борьбы с РФ

Ранее Life.ru рассказывал, что чешский президент Петр Павел призвал отключить Россию от интернета и спутников в целях давления. Политик утверждает, что так можно заставить РФ согласиться на прекращение огня и подтолкнуть к переговорам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Чехия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar