Премьер Чехии Бабиш заявил, что ЕС повторяет путь Римской империи на её закате
Евросоюз движется по стопам Римской империи периода её упадка. Такое мнение в интервью Financial Times высказал чешский премьер Андрей Бабиш.
«ЕС сейчас, вероятно, находится на том же пути, что и Римская империя в конце своего существования», — сказал политик.
Бабиш также в дополнение раскритиковал курс Брюсселя на декарбонизацию, заявив, что подобные меры толкают экономику объединения в пропасть.
Ранее Life.ru рассказывал, что чешский президент Петр Павел призвал отключить Россию от интернета и спутников в целях давления. Политик утверждает, что так можно заставить РФ согласиться на прекращение огня и подтолкнуть к переговорам.
