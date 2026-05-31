Ошибка на триллионы: Адмирал НАТО завысил военные расходы в 10 раз

Глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне оговорился, завысив оборонные траты Европы и Канады за 2025 год в 10 раз — до $5,74 трлн. Ошибка произошла во время его выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Только в прошлом году европейские страны НАТО и Канада инвестировали в оборону в общей сложности $5074 млрд — рост на 20% за один год», — заявил адмирал.

В ходе выступления он запнулся, осознав ошибку, а затем сверился с текстом, но так и не поправил себя.

По его мнению, эти показатели подтверждают, что частичный вывод войск США из Европы — это не «раскол», а «давно назревший системный сдвиг», после которого Европа и Америка будут более самостоятельно отвечать за безопасность в своих зонах.

Согласно официальному докладу генсека НАТО за 2025 год (опубликован 26 марта 2026 года), суммарные военные расходы европейских стран альянса и Канады в постоянных ценах и валютных курсах 2021 года составили $574,3 млрд, что действительно представляет собой рост почти на 20% по сравнению с показателем 2024 года — $480,2 млрд.

Ранее папа римский Лев XIV резко раскритиковал рост военных расходов в Европе, достигших рекорда со времён Холодной войны. Он заявил, что перевооружение нельзя называть обороной — оно усиливает напряжённость, урезает финансирование образования и медицины, подрывает дипломатию и обогащает элиты.