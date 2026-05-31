Названа причина опрокидывания лодки на Ангаре — поиски девочки ещё не дали результата

Причиной опрокидывания лодки на Ангаре стал наезд на препятствие, заведено дело
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку из-за гибели человек в результате опрокидывания лодки на реке Ангаре. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Об этом Об этом сообщают Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошёл сегодня в акватории Ленинского района Иркутска во время речной прогулки семьи. На борту находились четыре человека. 16-летняя девушка пропала. ЧП произошло из-за наезда лодки на препятствие.
«В ходе движения лодка наехала на препятствие, в результате чего перевернулась, четыре человека оказались в воде без спасательных жилетов. В результате произошедшего судно затонуло, судоводителю и одному пассажиру оказана помощь мимо проходящим судном. Один пассажир утонул, местонахождение 16-летней девушки не установлено», — уточнили следователи.
На место ЧП выехал транспортный прокурор — он координирует действия правоохранителей. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
Ранее Life.ru рассказывал, что на реке Ангара в Иркутской области в ходе заплыва перевернулась рафтинговая лодка с ребёнком на борту. В результате погиб один человек. Люди не имели при себе спасательных жилетов.
