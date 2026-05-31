Новые Су-35С блестяще прикрыли воздушную атаку наших вертолётов на логово ВСУ — видео

Российский истребитель Су-35С заступил на боевое дежурство в зоне СВО, задачей экипажа было прикрытие наших военных вертолётов, отрабатывающих удары по пунктам дислокации украинской армии. Минобороны РФ делится кадрами.

Вооружённый до зубов Су-35С попал в объектив с ракетами на подвесках

Ранее сообщалось, что объединённая авиастроительная корпорация, входящая в «Ростех», передала Воздушно-космическим силам России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Они относятся к поколению 4++ и предназначены для завоевания превосходства в воздухе. Также самолёт может поражать наземные объекты на значительном расстоянии от аэродрома базирования.