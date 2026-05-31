Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 08:56

В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задержали более 30 рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 30 рейсов задерживаются или отменены в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара после ночных ограничений. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло кубанских авиагаваней.

В ночь на 31 мая в целях безопасности временно приостанавливали приём и отправку самолётов. Ограничения сняли примерно в 03:55 мск.

Из Сочи задерживается девять вылетов (в частности, в Казань, Самару, Москву) и 13 прибытий. Ещё один рейс из Антальи отменили.

Из Геленджика опаздывают два вылета и три прилёта. В Краснодаре — три рейса задерживаются на вылет и столько же на посадку.

В аэропорту Сочи опровергли, что видео со змеёй снято у них
В аэропорту Сочи опровергли, что видео со змеёй снято у них

Ранее Росавиация объявила о временных ограничениях на взлёт и посадку в восьми российских авиагаванях. В перечень вошли аэропорты Пензы, Волгограда, Саратова, Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Запрет коснулся как отправления, так и прибытия рейсов.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar