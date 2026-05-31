В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задержали более 30 рейсов

Более 30 рейсов задерживаются или отменены в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара после ночных ограничений. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло кубанских авиагаваней.

В ночь на 31 мая в целях безопасности временно приостанавливали приём и отправку самолётов. Ограничения сняли примерно в 03:55 мск.

Из Сочи задерживается девять вылетов (в частности, в Казань, Самару, Москву) и 13 прибытий. Ещё один рейс из Антальи отменили.

Из Геленджика опаздывают два вылета и три прилёта. В Краснодаре — три рейса задерживаются на вылет и столько же на посадку.

Ранее Росавиация объявила о временных ограничениях на взлёт и посадку в восьми российских авиагаванях. В перечень вошли аэропорты Пензы, Волгограда, Саратова, Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Запрет коснулся как отправления, так и прибытия рейсов.