В украинском городе Ровно гремят взрывы, объявлена воздушная тревога

В западной части Украины, в городе Ровно, прогремели взрывы. Об этом информирует местный «24 канал».

Детали произошедшего пока не раскрываются. В то же время на всей территории Ровненской области объявлена воздушная тревога.

Ровно — город на северо-западе Украины, административный центр Ровненской области. Расположен в историческом регионе Волынь, на реке Устье (приток Горыни). Расстояние до Киева — около 330 км, до Львова — примерно 210 км.

Ранее сообщалось, что 27-й полк Нацгвардии Украины из-за больших потерь перебросили из Черниговской в Сумскую область. А в Черниговской области военнослужащих 105-го погранотряда теперь активно распределяют по 101-й и 104-й бригадам теробороны и отправляют на передовую.