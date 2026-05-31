Латыш кинул около 100 россиян на ₽1,5 млрд при покупке жилья на торгах

В Москве гражданин Латвии обманывает доверчивых граждан, желающих недорого приобрести столичную недвижимость в ходе торгов. Жертвами мошенника уже числятся около сотни человек и несколько компаний. В деталях махинации разбирались журналисты SHOT.

Один из потерпевших рассказал, что хотел купить квартиру в подмосковных Химках за 3 миллиона рублей. Он воспользовался услугой онлайн-торгов, где жильё стоит существенно ниже. За аукцион мужчина заплатил 411 тысяч рублей. Сделка не выгорела. Другой участник предложил цену повыше. Россиянин не расстроился и решил снять, внесённый задаток, что предусмотрено правилами. Но деньги ему никто не вернул.

Организатор торгов — ООО «Стэп». Только в суде пострадавший узнал, что организация несколько лет промышляет обманом. За фирмой стоит уроженец Юрмалы Александр Курышев. На совести латвийца 93 миллиона рублей компенсаций по 144 исполнительным производствам и 1 миллион рублей, который его контора должна ФНС. Фирма обманула россиян в общей сложности на 1,5 миллиарда рублей. Сам Курышев бросил трубку, когда журналисты смогли до него дозвониться.

