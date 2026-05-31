Украинские военнослужащие до освобождения Волчанска массово грабили местных жителей. Они выносили из домов советские награды, старинные монеты, часы, а также мебель и бытовую технику, рассказал РИА «Новости» очевидец, пожелавший остаться неизвестным.

По словам мужчины, первым делом боевики охотились за боевыми орденами и медалями времён Второй мировой войны и более раннего периода. Юбилейные награды их не интересовали — только те, что с индивидуальными номерами, поскольку они представляют реальную ценность.

Позже мародёры стали забирать всё подряд: телевизоры, кровати, марки. Вламывались в гаражи и угоняли автомобили. При этом вещи могли выносить прямо на глазах у хозяев.

Очевидец привёл один показательный случай. Боевики попытались отобрать мотоцикл у 72-летнего дедушки — пенсионер оказался с характером и не отдал технику. Тогда подъехал его сын, и началась потасовка. Украинские военные стреляли ему под ноги прямо в бетонном гараже, где пули могли срикошетить.

В итоге мотоцикл остался у владельцев, а нападавшие ушли ни с чем. Позже выяснилось, пояснил рассказчик, что на это транспортное средство был сделан предварительный заказ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что мародёрство на правом берегу Днепра, в том числе в находящейся под контролем ВСУ столице региона и окрестных сёлах, приобрело системный и организованный характер. Если поначалу из домов выносили всё, что можно унести руками, то теперь речь идёт о захвате целых квартир и особняков, вывозе мебели и техники, а также об использовании частного жилья для расквартирования военных, причём местные жители практически лишены какой-либо защиты от произвола.