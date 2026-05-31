Жапаров помиловал экс-главу администрации президента Киргизии Ниязова

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о помиловании Фарида Ниязова, который ранее занимал пост руководителя АП. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Президент подписал указ о помиловании Ниязова», — заявил представитель администрации.

Ниязов возглавлял администрацию президента в период правления Алмазбека Атамбаева (2011–2017). Позже он был осуждён на 7 лет и 8 месяцев лишения свободы по делу о массовых беспорядках в селе Кой-Таш, произошедших в августе 2019 года. Тогда бойцы спецназа пытались арестовать Атамбаева, но натолкнулись на организованное сопротивление его сторонников.

