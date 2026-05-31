31 мая, 10:24

В России предложили специальную выплату для стимулирования рождаемости

Демограф Тимаков: Для роста рождаемости нужно выплачивать цену 30 кв. м жилья

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Демограф Владимир Тимаков оценил предложение главы Совфеда Валентины Матвиенко, которая выступила за совершенствование условий предоставления семьям выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотечной задолженности при рождении третьего ребёнка. По мнению эксперта, заметно повысить рождаемость с помощью такой меры вряд ли возможно.

Он подчеркнул, что в РФ быстро растут жизненные стандарты, а средняя обеспеченность жильём уже приближается к 30 квадратным метрам на человека, поэтому как помощь выплата ценна, но как стимул для рождения большего числа детей она недостаточна. Реально помочь мгла бы выплата в размере стоимости 30 кв. м жилья, полагает собеседник kp.ru.

1,2 млн за третьего ребёнка: В ГД придумали, как молодой семье перестать кормить арендодателей и купить своё жильё
Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за уменьшение первоначального взноса по ипотеке для многодетных семей. Также она затронула вопрос совершенствования процедуры получения выплаты в 450 тысяч рублей.

