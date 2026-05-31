ПВО России за сутки сбила 405 дронов ВСУ и 2 реактивных снаряда HIMARS

Российская система ПВО перехватила 405 украинских беспилотников и два вражеских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. О разрушениях на земле не сообщалось. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами ПВО сбиты четыре управляемых авиационных бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 405 БПЛА самолётного типа», — сказано в тексте.

Ранее Минобороны РФ сообщило о переходе Нововасилевки в Харьковской области под контроль российских войск. По данным ведомства, населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Север».