ПВО России за сутки сбила 405 дронов ВСУ и 2 реактивных снаряда HIMARS
Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов
Российская система ПВО перехватила 405 украинских беспилотников и два вражеских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. О разрушениях на земле не сообщалось. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
«Средствами ПВО сбиты четыре управляемых авиационных бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 405 БПЛА самолётного типа», — сказано в тексте.
Ранее Минобороны РФ сообщило о переходе Нововасилевки в Харьковской области под контроль российских войск. По данным ведомства, населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru