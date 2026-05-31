Две бронемашины, Stinger и радар: США учатся сбивать дроны «по-дедовски»

В США разработали метод по уничтожению беспилотников, не прибегая к использованию дорогостоящих ракет. Для этого делается связка из двух бронеавтомобилей MADIS: на одном ставится радар, второй оснащается зенитно-ракетным комплексом Stinger. Информацией делится газета The Wall Street Journal.

Чтобы сами машины не стали целью для дрона, на них вмонтировали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и поставили пушки. Как утверждается в статье, военные США выбирают наиболее подходящий метоб борьбы с дронами, проанализировав ситуацию.

Ранее Владимир Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу в срочном письме и попросил его поскорее прислать на Украину дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot. Киевский политик посетовал, что стране катастрофически не хватает комплексов ПВО, особенно ракет к ним.