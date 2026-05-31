Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически опроверг слухи об участии своей армии в боевых действиях на Украине. Белорусских солдат там не было и не будет, заявил глава государства журналистам на полях саммита ЕАЭС в Астане.

Поводом для такого заявления стали участившиеся агрессивные высказывания Владимира Зеленского в адрес Минска. Лукашенко предположил, что к подобной риторике главу киевского режима подталкивают в некоторых европейских столицах.

При этом, по словам белорусского руководителя, с американцами контакты сохраняются, и позиция президента США Дональда Трампа ему понятна и вполне правильная. Европейцы же, отметил Лукашенко, ведут себя двусмысленно: кто-то многозначительно молчит, кто-то «мычит», а Зеленскому внушают, что вот-вот последует атака с белорусской стороны.

Эти инсинуации не имеют под собой почвы, подчеркнул Лукашенко. Он ещё раз чётко обозначил позицию Минска: белорусских военнослужащих на территории Незалежной никогда не было и не будет — Зеленский это знает, и украинские военные тоже.

Напомним, в последнее время Владимир Зеленский всё чаще заявляет, что Украину могут атаковать со стороны Белоруссии. При этом никаких фактических признаков такой операции не, например, переброски войск к границе, не фиксируется. Недавно немецкое издание Junge Welt выразило сомнение по поводу соответствующих заявлений экс-комика, отметив, что глава киевского режима так и не подкрепил свои слова никакими доказательствами.