В «Руспродсоюзе» назвали Мордовию и Пензу регионами с самыми дешёвыми яйцами

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков раскрыл, в каких регионах России яйца стоят дороже всего, а где их можно купить по минимальной цене. Абсолютным лидером по дороговизне оказались Чукотка и Магаданская область.

«Наиболее высокие цены на яйца сегодня в Чукотском АО и Магаданской области: 241,9 рубля за десяток и 201,2 рубля за десяток соответственно. Наиболее низкие — в Мордовии: 80,9 руб. за десяток и в Пензенской области: 91,6 рубля за десяток», — сказал Востриков в интервью ТАСС.

Для сравнения, в Москве средняя розничная цена за десяток составляет около 125,5 рубля, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля.

Ранее экономист Леонид Холод объяснил, откуда в магазинах берутся яйца за 40 рублей и чем они отличаются от тех, что стоят 110: почти ничем, кроме размера и возраста курицы. Эксперт напомнил, что яйца делятся на три категории — С0 (самые крупные), С1 (стандарт) и С2 (самые маленькие), и размер зависит исключительно от возраста несушки, являясь природным колебанием; категория С1, по его словам, самая ходовая и распространённая среди покупателей — это не самые дорогие, но и не самые маленькие яйца.