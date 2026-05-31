31 мая, 10:24

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области достигла 3 600 кв. метров

Площадь возгорания на нефтебазе в посёлке Матвеев Курган Ростовской области, где минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников, достигла 3 600 квадратных метров. Об этом сообщила глава местной районной администрации Дина Алборова.

В ликвидации пожара на хранилище топлива задействовано более 100 человек, очаг полностью не локализован. На месте продолжаются работы по тушению.

«Специалисты делают всё возможное для минимизации последствий. Площадь возгорания — 3 600 кв. метров», — написала Алборова в своём Telegram-канале.

В Ростовской области загорелось топливное хранилище после падения обломков БПЛА
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение тыловым объектам ВСУ. В Ростовской области ночью отразили массированную атаку беспилотников — силы ПВО уничтожили более 50 БПЛА в девяти районах.

Анастасия Никонорова
