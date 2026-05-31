Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области достигла 3 600 кв. метров

Площадь возгорания на нефтебазе в посёлке Матвеев Курган Ростовской области, где минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников, достигла 3 600 квадратных метров. Об этом сообщила глава местной районной администрации Дина Алборова.

В ликвидации пожара на хранилище топлива задействовано более 100 человек, очаг полностью не локализован. На месте продолжаются работы по тушению.

«Специалисты делают всё возможное для минимизации последствий. Площадь возгорания — 3 600 кв. метров», — написала Алборова в своём Telegram-канале.