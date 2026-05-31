ВС РФ поразили объекты ВСУ в тылу в 143 районах

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России нанесли поражение тыловым объектам украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли поражение цехам по производству, площадкам запуска дальних беспилотников, базам горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 143 районах.