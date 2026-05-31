ВС РФ поразили объекты ВСУ в тылу в 143 районах
Обложка © ТАСС /Минобороны РФ
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России нанесли поражение тыловым объектам украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли поражение цехам по производству, площадкам запуска дальних беспилотников, базам горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 143 районах.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 148 районах — для этого задействовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. А российские средства ПВО отразили атаку 19 украинских беспилотников самолётного типа за 12 часов — с 08:00 до 20:00 30 мая дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Крымом.
