31 мая, 10:22

ВСУ нанесли удар по школе в запорожском городе Васильевка

Обложка © Телеграм / Балицкий Евгений

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке на территорию общеобразовательной школы в Васильевке. По его словам, в результате удара никто не пострадал, но повреждён автобус.

«Повреждён школьный автобус и оконное остекление школы. Благо, никто не пострадал. Пострадавших в эпицентре удара также нет. На месте работают оперативные службы», — написал Балицкий в Телеграме.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты оценивают последствия удара и уточняют обстоятельства случившегося

ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека
Также украинская армия вновь атаковала Энергодар в Запорожской области, рядом с которым расположена ЗАЭС. Удар пришёлся по зданию администрации города, по жилым домам, дорогам и автозаправкам.

Андрей Бражников
