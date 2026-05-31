ВСУ нанесли удар по школе в запорожском городе Васильевка

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке на территорию общеобразовательной школы в Васильевке. По его словам, в результате удара никто не пострадал, но повреждён автобус.

«Повреждён школьный автобус и оконное остекление школы. Благо, никто не пострадал. Пострадавших в эпицентре удара также нет. На месте работают оперативные службы», — написал Балицкий в Телеграме.

Также украинская армия вновь атаковала Энергодар в Запорожской области, рядом с которым расположена ЗАЭС. Удар пришёлся по зданию администрации города, по жилым домам, дорогам и автозаправкам.