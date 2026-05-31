Песков рассказал, из-за чего пропустил прибытие Путина на заседание ЕАЭС

На одном из заседаний саммита ЕАЭС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так углубился в изучение документов, что пропустил момент прибытия президента РФ Владимира Путина. Такое признание сделал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Даже упустил, когда вошёл в президент. К сожалению, иногда нельзя слишком углубляться. Можно пропустить что-то важное», — рассказал Песков и пошутил, что изюма как раз было достаточно, «глюкоза пошла в кровь», и документ стал восприниматься лучше.

К слову, президент Владимир Путин после визита в Казахстан предупредил журналистов, что выход Армении из Евразийского экономического союза лишит её преимуществ соглашений о свободной торговле. Участие в этих договорённостях будет прекращено, а помимо торговых ограничений Москва намерена пересмотреть стоимость энергоносителей для Еревана.