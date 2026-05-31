В Матвеевом Кургане ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе после атаки ВСУ

В посёлке Матвеев Курган Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе после атаки ВСУ. Об этом сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

В результате одного из попаданий загорелась нефтебаза в райцентре. Режим ЧС действует с 02:20 по московскому времени 31 мая. Спасатели продолжают борьбу с огнём. Пострадавших нет, добавила Алборова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью регион вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Силами противовоздушной обороны уничтожено более пятидесяти БПЛА в девяти районах.