Вице-премьер Армении заявил, что страна не планирует разрывать связи с ЕАЭС

Армения не намерена прекращать связи с Евразийским экономическим союзом. Об этом в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину на полях саммита в Астане заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.

Таким образом чиновник ответил на вопрос, рассчитывали ли в Ереване экономические потери в случае гипотетического разрыва отношений с организацией. По словам Григоряна, вопрос о прекращении связей с ЕАЭС перед страной не стоит. Соответственно, и каких-либо подсчётов на этот счёт никто не вёл, поскольку сейчас в этом нет никакой необходимости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия просила бы Армению как можно скорее провести референдум о будущем членстве в ЕАЭС. Российский лидер напомнил, как премьер-министр Никол Пашинян сам говорил о планах вынести на всенародное голосование вопрос о том, с какой интеграцией (евразийской или европейской) связывать дальнейшую судьбу республики, и Москва хотела бы избежать затягивания сроков в этом вопросе.