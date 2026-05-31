Захарова: Прибалтике не удастся избежать дела в суде ООН по ущемлению русских

Латвии, Литве и Эстонии вряд ли удастся избежать рассмотрения дела в Международном суде ООН из-за ущемления прав русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, разбирательство может начаться уже до конца текущего года.

«В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», — говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Отказ прибалтийских стран от переговоров и их неконструктивная реакция на справедливые претензии России — это прямой путь к передаче спора в Международный суд ООН, и Захарова не исключает, что это может произойти до конца текущего года.

«Ввиду серьёзности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел. С учётом практики Международного суда ООН процесс может занять несколько лет», — указала дипломат.

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия отказались от переговоров по жалобе России на нарушение прав русскоязычного населения в рамках разбирательства в Международном суде ООН. В ходе рассмотрения дела эти государства не пошли на диалог с российской стороной и отреагировали неконструктивно на претензии Москвы, а поводом для обращения России в суд стала позиция трёх стран по вопросу прав русских.