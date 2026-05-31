СК возбудил дело после взрыва газа в частном доме в Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в частном доме в селе Троицкое Республики Ингушетия. Об этом сообщили в управлении СК по региону. Производство ведётся по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пострадавшие — двое взрослых и трое детей — госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. На месте инцидента работают следователи.

Напомним, пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси в одном из частных домов в селе Троицкое. Возгорания не последовало. На месте работают экстренные службы.