Кружева, цветы и кольца: актёр Евгений Дятлов официально оформил отношения со своим директором Дарьей Травниковой

Народный артист России Евгений Дятлов связал себя узами брака с Дарьей Травниковой, которая одновременно является его директором. Пара поделилась в соцсетях снимками после росписи — на кадрах новоиспечённые супруги демонстрируют обручальные украшения и сияющие лица.

Дарья Травников и Евгений Дятлов показали обручальные кольца.

Для официальной церемонии избранница артиста выбрала кружевное платье и букет из белых калл. Сам жених появился в классическом костюме в паре с белой сорочкой.

Регистрация прошла во Дворце бракосочетания №2 в присутствии самых близких людей. После окончания торжественной части молодожёны отправились на праздничный банкет.

Слухи о романе Дятлова и Травниковой ходили несколько лет. В начале 2023-го появилась информация о распаде его семьи с третьей супругой Юлией Джербиновой — они прожили вместе более пятнадцати лет.

