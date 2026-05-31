Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 11:26

Кружева, цветы и кольца: актёр Евгений Дятлов официально оформил отношения со своим директором Дарьей Травниковой

Евгений Дятлов и его директор Дарья Травникова сыграли свадьбу

Дарья Травникова и Евгений Дятлов. Обложка © ТАСС / Иван Губский

Дарья Травникова и Евгений Дятлов. Обложка © ТАСС / Иван Губский

Народный артист России Евгений Дятлов связал себя узами брака с Дарьей Травниковой, которая одновременно является его директором. Пара поделилась в соцсетях снимками после росписи — на кадрах новоиспечённые супруги демонстрируют обручальные украшения и сияющие лица.

Дарья Травников и Евгений Дятлов показали обручальные кольца. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daryatravnikova

Для официальной церемонии избранница артиста выбрала кружевное платье и букет из белых калл. Сам жених появился в классическом костюме в паре с белой сорочкой.

Регистрация прошла во Дворце бракосочетания №2 в присутствии самых близких людей. После окончания торжественной части молодожёны отправились на праздничный банкет.

Слухи о романе Дятлова и Травниковой ходили несколько лет. В начале 2023-го появилась информация о распаде его семьи с третьей супругой Юлией Джербиновой — они прожили вместе более пятнадцати лет.

Свадьба мечты стала роскошью — «Горько!» теперь кричит не тамада, а семейный бюджет
Свадьба мечты стала роскошью — «Горько!» теперь кричит не тамада, а семейный бюджет

Фигуристка Евгения Медведева и её избранник, артист балета Ильдар Гайнутдинов, рассказали о подготовке к бракосочетанию. По словам спортсменки, многое в процессе будет зависеть от решений будущего супруга, а также она призналась, что уже несколько раз участвовала в свадебных обрядах и успела натренироваться в метании букета невесты.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar