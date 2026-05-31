Германия передала Украине одну пусковую установку ЗРК IRIS-T за €140 млн

Киев получил ещё одну пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом сообщает «Страна.ua». Установку передала Германия, уточнили журналисты.

Стоимость зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T варьируется от 140 до 200 миллионов евро за полную батарею. Сама зенитная ракета оценивается примерно в $380 000 — $450 000 за единицу.

Ранее Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу срочное послание с просьбой ускорить отправку дополнительных зенитных ракет к Patriot. Глава киевского режима посетовал, что Украина испытывает острую нехватку систем ПВО — особенно боеприпасов к ним, и темпы российской авиации и ракетных ударов по военным объектам обгоняют поступление западной помощи.