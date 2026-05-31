Доктор Мясников назвал людей, которым вечерние скандалы грозят сердечной катастрофой

Не следует выяснять отношения и скандалить поздно вечером, так как такая привычная очень опасна для сердца, особенно для людей с высоким давлением, ожирением, сердечно-сосудистыми патологиями и зашкаливающим холестерином. Именно они находятся в группе риска и должны научиться спокойно решать все вопросы. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».

«У человека с предынфарктным состоянием вот эта [привычка] выяснять отношения вечером, конечно, может закончиться реально плохо», — подчеркнул медик. По его словам, проблема будет очень актуальна во время летней жары, которая способна усугубить самочувствие.

Ранее психотерапевт рассказала, что в стрессовой ситуации человек может внезапно рассмеяться — не потому, что ему весело, а потому, что таким образом психика пытается защититься от перегрузки.