Защита от перегрузки: Когда нервный смех выходит за грань нормы

В стрессовой ситуации человек может внезапно рассмеяться — не потому, что ему весело, а потому, что таким образом психика пытается защититься от перегрузки. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила в беседе с Life.ru, что такое нервный смех, когда он считается нормальной реакцией, а когда может говорить о психологическом неблагополучии.

В медицине такое состояние называют аффективной диссоциацией. В этот момент мозг «переключает» эмоциональный регистр, заменяя плач или оцепенение смехом.

Нервный смех — это неконтролируемая аффективная реакция на острый стресс или травматическое событие, при которой смех возникает вместо плача или эмоционального оцепенения. Ирина Крашкина Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук

В отличие от обычного смеха, который связан с чувством радости и активирует центры удовольствия, нервный смех запускает симпатическую нервную систему: учащается сердцебиение, повышается уровень адреналина, возникает мышечное напряжение. При этом истинного чувства радости человек не испытывает. Такая реакция считается бессознательным защитным механизмом психики.

По словам специалиста, во время сильного стресса активируется миндалевидное тело — центр страха в головном мозге. Оно буквально «перехватывает» эмоциональное управление и запускает смех как способ снизить внутреннее напряжение.

Крашкина отмечает, что в большинстве случаев кратковременный нервный смех является вариантом нормы и помогает человеку быстрее восстановить самоконтроль. Более того, в острых стрессовых ситуациях такая реакция может снижать риск развития посттравматического стрессового расстройства.

Однако если приступы смеха продолжаются более пяти минут, возникают регулярно и начинают мешать повседневной жизни, это может указывать на тревожное расстройство, ПТСР, депрессию или диссоциативные нарушения. Особенно важно обратиться к специалисту, если нервный смех сопровождается бессонницей, апатией или суицидальными мыслями.

При возникновении такой реакции у себя врач рекомендует выполнить дыхательное упражнение 4–7–8: вдох на четыре секунды, задержка дыхания на семь секунд и медленный выдох на восемь секунд. Такая техника помогает активировать блуждающий нерв и снизить уровень тревоги.

Если нервный смех возник у другого человека, специалист советует не осуждать и не высмеивать его реакцию. Лучше спокойно поддержать собеседника, сменить тему разговора или предложить обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту, если подобные эпизоды повторяются часто.

Ранее невролог назвала первые «звоночки» шизофрении. Среди них — социальная изоляция, трудности с концентрацией внимания, эмоциональная холодность, а у подростков — резкое ухудшение успеваемости и отказ от общения.