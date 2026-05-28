Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 00:00

Защита от перегрузки: Когда нервный смех выходит за грань нормы

Психотерапевт назвала грань, когда нервный смех выходит из нормы и не помогает

Обложка © magnific / wayhomestudio

Обложка © magnific / wayhomestudio

В стрессовой ситуации человек может внезапно рассмеяться — не потому, что ему весело, а потому, что таким образом психика пытается защититься от перегрузки. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила в беседе с Life.ru, что такое нервный смех, когда он считается нормальной реакцией, а когда может говорить о психологическом неблагополучии.

В медицине такое состояние называют аффективной диссоциацией. В этот момент мозг «переключает» эмоциональный регистр, заменяя плач или оцепенение смехом.

Нервный смех — это неконтролируемая аффективная реакция на острый стресс или травматическое событие, при которой смех возникает вместо плача или эмоционального оцепенения.

Ирина Крашкина

Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук

В отличие от обычного смеха, который связан с чувством радости и активирует центры удовольствия, нервный смех запускает симпатическую нервную систему: учащается сердцебиение, повышается уровень адреналина, возникает мышечное напряжение. При этом истинного чувства радости человек не испытывает. Такая реакция считается бессознательным защитным механизмом психики.

Выходные и отпуск больше не помогают? Врач назвала главный симптом выгорания
Выходные и отпуск больше не помогают? Врач назвала главный симптом выгорания

По словам специалиста, во время сильного стресса активируется миндалевидное тело — центр страха в головном мозге. Оно буквально «перехватывает» эмоциональное управление и запускает смех как способ снизить внутреннее напряжение.

Крашкина отмечает, что в большинстве случаев кратковременный нервный смех является вариантом нормы и помогает человеку быстрее восстановить самоконтроль. Более того, в острых стрессовых ситуациях такая реакция может снижать риск развития посттравматического стрессового расстройства.

Однако если приступы смеха продолжаются более пяти минут, возникают регулярно и начинают мешать повседневной жизни, это может указывать на тревожное расстройство, ПТСР, депрессию или диссоциативные нарушения. Особенно важно обратиться к специалисту, если нервный смех сопровождается бессонницей, апатией или суицидальными мыслями.

При возникновении такой реакции у себя врач рекомендует выполнить дыхательное упражнение 4–7–8: вдох на четыре секунды, задержка дыхания на семь секунд и медленный выдох на восемь секунд. Такая техника помогает активировать блуждающий нерв и снизить уровень тревоги.

Если нервный смех возник у другого человека, специалист советует не осуждать и не высмеивать его реакцию. Лучше спокойно поддержать собеседника, сменить тему разговора или предложить обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту, если подобные эпизоды повторяются часто.

Не только стресс: Невролог объяснил, когда пора бить тревогу при ухудшении памяти
Не только стресс: Невролог объяснил, когда пора бить тревогу при ухудшении памяти

Ранее невролог назвала первые «звоночки» шизофрении. Среди них — социальная изоляция, трудности с концентрацией внимания, эмоциональная холодность, а у подростков — резкое ухудшение успеваемости и отказ от общения.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar