В Петербурге отметили 84-ю годовщину футбольного матча в блокадном Ленинграде

В Санкт-Петербурге отметили 84-ю годовщину легендарного футбольного матча, который прошёл на стадионе «Динамо» в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года. Как рассказал губернатор города Александр Беглов, эта игра стала символом невиданной стойкости ленинградцев и мощным ответом врагу, который после первой блокадной зимы называл Ленинград «городом мёртвых».

Тогда на поле встретились команда «Динамо» и сборная Ленинградского металлического завода, многие игроки были отозваны с фронта. Динамовцы победили со счётом 6:0, но проигравших в том матче не было, подчеркнул глава Северной столицы. Он напомнил, что блокадный матч положил начало спортивным состязаниям в осаждённом городе.

«В честь футболистов у стадиона «Динамо» установлен памятник — на мемориальной доске высечены имена участников легендарного матча. Наш долг — хранить память о каждой странице истории блокадного Ленинграда», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Ботаническом саду рассказали, как спасали растения в годы блокады Ленинграда. К примеру, Яблоня маньчжурская, которой почти 150 лет, до сих пор хранит память о войне.