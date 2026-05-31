Три секунды до бодрости: Песков раскрыл свой секрет энергичности на саммите в Астане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какой перекус помогает быстро восстановить силы во время длительной работы. Своим секретом он поделился с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным на полях саммита ЕАЭС в Астане.

Отвечая на вопрос, чем лично он заряжался в перерывах между мероприятиями, представитель Кремля без раздумий назвал изюм. Этот опыт, уточнил Песков, остался у него ещё со времён работы в Турции — глюкоза от сушёного винограда поступает в кровь всего за три секунды.

Журналист поинтересовался, как пресс-секретарю удавалось перед одним из заседаний штудировать очень объёмный документ. Песков заметил, что за свою практику прочёл множество больших бумаг.

Ранее Дмитрий Песков признался, что на одном из заседаний саммита ЕАЭС настолько увлёкся чтением документов, что даже не заметил, как в зал вошёл президент России Владимир Путин. Спикер Кремля с иронией заметил, что изюма было как раз достаточно — глюкоза пошла в кровь, и документ стал восприниматься лучше, однако иногда нельзя слишком углубляться, иначе можно пропустить что-то действительно важное.