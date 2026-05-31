Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 12:06

Три секунды до бодрости: Песков раскрыл свой секрет энергичности на саммите в Астане

Песков назвал изюм лучшим перекусом для быстрой зарядки энергией

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какой перекус помогает быстро восстановить силы во время длительной работы. Своим секретом он поделился с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным на полях саммита ЕАЭС в Астане.

Отвечая на вопрос, чем лично он заряжался в перерывах между мероприятиями, представитель Кремля без раздумий назвал изюм. Этот опыт, уточнил Песков, остался у него ещё со времён работы в Турции — глюкоза от сушёного винограда поступает в кровь всего за три секунды.

Журналист поинтересовался, как пресс-секретарю удавалось перед одним из заседаний штудировать очень объёмный документ. Песков заметил, что за свою практику прочёл множество больших бумаг.

В Кремле охладили возгласы фон дер Ляйен о «красных линиях» из-за БПЛА в Румынии
В Кремле охладили возгласы фон дер Ляйен о «красных линиях» из-за БПЛА в Румынии

Ранее Дмитрий Песков признался, что на одном из заседаний саммита ЕАЭС настолько увлёкся чтением документов, что даже не заметил, как в зал вошёл президент России Владимир Путин. Спикер Кремля с иронией заметил, что изюма было как раз достаточно — глюкоза пошла в кровь, и документ стал восприниматься лучше, однако иногда нельзя слишком углубляться, иначе можно пропустить что-то действительно важное.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar