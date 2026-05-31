ЕС держит курс на продолжение военного конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, накинувшейся с обвинениями на Москву после падения БПЛА в Румынии.

«Они в ЕС пересекли всё, что можно пересечь... Но что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Всё остальное — это производное. Страны, которые делают всё возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то «красные линии», — пояснил он.