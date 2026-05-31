Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 11:29

В Кремле охладили возгласы фон дер Ляйен о «красных линиях» из-за БПЛА в Румынии

Песков: ЕС делает всё для продолжения конфликта, но говорит про «красные линии»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

ЕС держит курс на продолжение военного конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, накинувшейся с обвинениями на Москву после падения БПЛА в Румынии.

«Они в ЕС пересекли всё, что можно пересечь... Но что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Всё остальное — это производное. Страны, которые делают всё возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то «красные линии», — пояснил он.

Журналист Христофору: Путин разнёс версию ЕС об инциденте с дроном в Румынии
Журналист Христофору: Путин разнёс версию ЕС об инциденте с дроном в Румынии

Напомним, в румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой дом. После чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Запад обвинил в случившемся Россию, не представив доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала Кремлю на переход неких «красных линий». Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что инцидент в Румынии вероятнее всего имеет связь с украинским беспилотником.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar