В Кремле охладили возгласы фон дер Ляйен о «красных линиях» из-за БПЛА в Румынии
Песков: ЕС делает всё для продолжения конфликта, но говорит про «красные линии»
ЕС держит курс на продолжение военного конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, накинувшейся с обвинениями на Москву после падения БПЛА в Румынии.
«Они в ЕС пересекли всё, что можно пересечь... Но что бы ни происходило, первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима. Всё остальное — это производное. Страны, которые делают всё возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то «красные линии», — пояснил он.
Напомним, в румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой дом. После чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Запад обвинил в случившемся Россию, не представив доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала Кремлю на переход неких «красных линий». Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что инцидент в Румынии вероятнее всего имеет связь с украинским беспилотником.
