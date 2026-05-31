Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 12:25

Украинские мигранты в Польше почти не используют мову, признался местный бизнесмен

Польский бизнесмен признался, что украинские мигранты обычно говорят на русском

Украинские беженцы в Европе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Украинские беженцы в Европе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Украинские мигранты на работе в Польше в основном говорят на русском языке, признался в беседе с журналистами владелец одного из ресторанов в Варшаве. По словам предпринимателя, в большинстве рабочих коллективов костяк составляют именно выходцы из Незалежной. «Мова оккупанта» для них — универсальное средство общения в условиях, когда польский далеко не у всех на должном уровне.

«Выбор падает именно на русский потому, что огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский язык был или остается распространённым в повседневной жизни», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Работодатели ничего не имеют против засилья русской речи — им в первую очередь важно, чтобы «заробитчане» выполняли свои задачи. В результате в некоторых сегментах рынка труда Польши формируется многоязычная среда, в которой преобладает русский или его смешанные формы.

В Венгрии заявили, что ЕС стал понимать убыточность содержания беженцев с Украины
В Венгрии заявили, что ЕС стал понимать убыточность содержания беженцев с Украины

Ранее власти Ирландии начали разрабатывать меры по содействию возвращению украинских беженцев на родину. Одна из них — денежные выплаты тем, кто решит добровольно покинуть страну.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar