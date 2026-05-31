Украинские мигранты на работе в Польше в основном говорят на русском языке, признался в беседе с журналистами владелец одного из ресторанов в Варшаве. По словам предпринимателя, в большинстве рабочих коллективов костяк составляют именно выходцы из Незалежной. «Мова оккупанта» для них — универсальное средство общения в условиях, когда польский далеко не у всех на должном уровне.

«Выбор падает именно на русский потому, что огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский язык был или остается распространённым в повседневной жизни», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Работодатели ничего не имеют против засилья русской речи — им в первую очередь важно, чтобы «заробитчане» выполняли свои задачи. В результате в некоторых сегментах рынка труда Польши формируется многоязычная среда, в которой преобладает русский или его смешанные формы.

Ранее власти Ирландии начали разрабатывать меры по содействию возвращению украинских беженцев на родину. Одна из них — денежные выплаты тем, кто решит добровольно покинуть страну.