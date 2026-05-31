Экспозиция трофейной техники и вооружения, захваченного в ходе спецоперации, в парке «Патриот» пополнилась до 350 с лишним экспонатов. Среди них — образцы украинского ВПК и техника, поставленная из-за рубежа.

Выставка работает круглый год, она начала формироваться ещё в августе 2022-го. Среди представленных образцов — модернизированный Т-72АМТ, бронетранспортёры БТР-3Е и БТР-4Е «Буцефал», автомобиль «Богдан-2251», боевая машина поддержки танков «Азовец». Трофеи из стран НАТО: танк Abrams, БМП Bradley, бронетранспортёр М-113, бронеавтомобиль Alvis, машина разминирования MineWolf.

В центре павильона — американская 155-мм гаубица M777. Рядом — обломки комплекса «Точка-У» и материалы об ударе по вокзалу в Краматорске 8 апреля, когда погибли более 50 человек. Под потолком — портреты детей Донбасса, убитых при обстрелах ВСУ.

Стрелкового оружия тоже полно: пистолеты, автоматы, гранатомёты из Чехии, Болгарии, Испании, Швеции. Миномёты из Польши и Сербии. Также представлены Javelin, Stinger, NLAW, Milan. Отдельно показаны мины, ракеты, снаряды, обломки HIMARS, Storm Shadow, ATACMS и мины «Лепесток», которые ВСУ применяли вопреки Женевской конвенции.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада используют беспилотники, вооружение и разведданные в ходе атак по территории России. Он также подчеркнул, что подобные шаги Евросоюза оборачиваются разрушением гражданских объектов и гибелью мирных жителей в РФ.