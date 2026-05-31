«Чуткая натура»: Бывший помощник разгромил выставку художницы в Казани

На улице Баумана в Казани произошёл погром — бывший помощник художницы уничтожил её уличную выставку. Автор разбитых картин Татьяна говорит, что Григорий ворвался на площадку, сломал работы и инструменты, а после этого устроил конфликт с другими живописцами.

Бывший помощник разгромил уличную выставку художницы на Баумана.

Ущерб художница оценила в 30–40 тысяч рублей. Сам мужчина объяснил срыв иначе: по его словам, он два года работал на женщину без договора, а она так и не отдала ему заработанные 30 тысяч и постоянно задерживала выплаты. Художница эти обвинения отрицает, пишет Mash Iptash.

Ранее сообщалось, что мужчина в чёрном спортивном костюме перешагнул через верёвочное ограждение в Георгиевском зале Эрмитажа, уселся на историческое кресло, а на требование смотрительницы покинуть экспонат достал нож и начал угрожать всем, кто пытался приблизиться. Сидеть на троне он решил не ради отдыха, а чтобы зачитать принесённые с собой бумаги — содержание монолога сводилось к жалобам на банкротство.