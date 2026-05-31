Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 13:13

Красивых фото не будет: Майская жара лишила москвичей сезона цветения сирени

В Москве сирень, пионы и орхидеи отцвели раньше срока из-за аномальной жары

Лето в Москве. Обложка © Life.ru

Лето в Москве. Обложка © Life.ru

Аномальная жара в начале мая ударила по срокам цветения сирени и других цветов. Как рассказал SHOT доктор биологических наук, профессор МГУ и РАН Алексей Бобров, обычно сирень цветёт около месяца начиная с первой половины мая.

Майская жара лишила москвичей сезона цветения сирени. Видео © SHOT

Однако из-за температурных рекордов сирень отцвела всего за две недели. То же касается пионов, орхидей-башмачек в ботаническом саду Московского дворца пионеров, заявил телеграм-каналу старший методист отдела Центра экологического образования «Воробьёвы горы» Пётр Лодыгин.

Однако некоторым растениям повезло: они расцветали в холодный период, что считается более благоприятным. Например, черёмуха цвета более двух недель, хотя обычно речь идёт лишь о десяти днях.

Турцию ожидает летом убийственная жара с температурой под +40
Турцию ожидает летом убийственная жара с температурой под +40

Напомним, после аномальной жары в Москве установилась по-осеннему прохладная и пасмурная погода. А сегодня, 31 мая, МЧС предупреждает жителей столицы о грозе и ветре до 15 метров в секунду до конца дня.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar