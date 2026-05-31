Красивых фото не будет: Майская жара лишила москвичей сезона цветения сирени

Аномальная жара в начале мая ударила по срокам цветения сирени и других цветов. Как рассказал SHOT доктор биологических наук, профессор МГУ и РАН Алексей Бобров, обычно сирень цветёт около месяца начиная с первой половины мая.

Однако из-за температурных рекордов сирень отцвела всего за две недели. То же касается пионов, орхидей-башмачек в ботаническом саду Московского дворца пионеров, заявил телеграм-каналу старший методист отдела Центра экологического образования «Воробьёвы горы» Пётр Лодыгин.

Однако некоторым растениям повезло: они расцветали в холодный период, что считается более благоприятным. Например, черёмуха цвета более двух недель, хотя обычно речь идёт лишь о десяти днях.

Напомним, после аномальной жары в Москве установилась по-осеннему прохладная и пасмурная погода. А сегодня, 31 мая, МЧС предупреждает жителей столицы о грозе и ветре до 15 метров в секунду до конца дня.