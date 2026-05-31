Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 13:28

Обманутая россиянка осталась без ремонта и с должком, подав в суд не на того Андрея

Жительница Красноярска заплатила 60 тыс. за ошибку при оформлении иска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Жительница Красноярска по ошибке подала в суд на тёзку недобросовестного строителя — и в итоге сама заплатила 60 тысяч рублей. Об этом пишет Baza.

Анастасия случайно познакомилась с мастером и договорилась о ремонте квартиры без подписания договора. Она перевела на счета его знакомых 150 тысяч рублей, но через месяц работы так и не начались. Женщина решила сама найти обидчика и обратиться в суд.

В иске она потребовала вернуть сумму, проценты и компенсацию морального вреда. Ответчиком указала 42-летнего Андрея, полагая, что это тот самый строитель. Однако в процессе выяснилось, что она перепутала людей.

Андрей действительно работает в ремонтной сфере, но с истицей никогда не был знаком. Он оказался полным тёзкой мошенника — различались только отчество и дата рождения. В итоге суд взыскал с Анастасии 60 тысяч рублей в пользу непричастного Андрея.

«Исправить невозможно»: Визовые мошенники навсегда лишают россиян шанса на въезд в США
«Исправить невозможно»: Визовые мошенники навсегда лишают россиян шанса на въезд в США

Ранее Life.ru сообщал, что в России обнаружили свежую уловку телефонных аферистов. Мошенники скупают на маркетплейсах неактивированные сим-карты, дистанционно приводят их в действие через «Госключ», незаконно проникая в профили на «Госуслугах», после чего совершают массовые обзвоны, пока операторы не заблокируют подозрительную активность.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar