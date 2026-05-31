Обманутая россиянка осталась без ремонта и с должком, подав в суд не на того Андрея
Жительница Красноярска заплатила 60 тыс. за ошибку при оформлении иска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov
Жительница Красноярска по ошибке подала в суд на тёзку недобросовестного строителя — и в итоге сама заплатила 60 тысяч рублей. Об этом пишет Baza.
Анастасия случайно познакомилась с мастером и договорилась о ремонте квартиры без подписания договора. Она перевела на счета его знакомых 150 тысяч рублей, но через месяц работы так и не начались. Женщина решила сама найти обидчика и обратиться в суд.
В иске она потребовала вернуть сумму, проценты и компенсацию морального вреда. Ответчиком указала 42-летнего Андрея, полагая, что это тот самый строитель. Однако в процессе выяснилось, что она перепутала людей.
Андрей действительно работает в ремонтной сфере, но с истицей никогда не был знаком. Он оказался полным тёзкой мошенника — различались только отчество и дата рождения. В итоге суд взыскал с Анастасии 60 тысяч рублей в пользу непричастного Андрея.
