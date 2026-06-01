Елизавета Боярская рассекретила «бабушкины рецепты» крема и маски для волос

В жаркий сезон актриса Елизавета Боярская делает для волос маску из коньяка, яичного желтка и лука. Его минус лишь в неприятном запахе, который легко смывается и сразу уходит, рассказал звезда в беседе с «Вечерней Москвой». По её словам, прекрасно смягчает волосы также репейное масло с добавлением красного молотого перца.

Для рук и ног отлично подходит оливковое масло. Ео нужно хотя бы на полчаса нанести и обмотаться целлофаном, тогда эффект будет гораздо лучше. В кремах же для Боярской самое важное — наличие натуральных компонентов, прежде всего трав: облепихи, ромашки и череды.

«Я доверяю косметике на травах, потому что это бабушкины рецепты, которыми пользуется не одно поколение. Такие составы можно покупать, а можно делать самим...» — отметила артистка.

Ранее 48-летняя актриса Любовь Толкалина раскрыла секреты красоты и хорошей формы. По её словам, важную роль играют не только уходовые процедуры, но и внутреннее состояние.