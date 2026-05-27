«Мыслить позитивно»: 48-летняя Любовь Толкалина раскрыла главные секреты красоты

48-летняя актриса Любовь Толкалина раскрыла секреты красоты и хорошей формы. По её словам, важную роль играют не только уходовые процедуры, но и внутреннее состояние. Артиска регулярно обращается к косметологам, старается высыпаться и практикует дыхательную гимнастику.

Звезда театра и кино не придерживается строгих диет, зато йога помогает ей сохранять баланс и правильное отношение к еде. Кроме того, позитивное мышление она считает главным секретом молодости.

«Стараюсь мыслить позитивно, что бы ни происходило, потому что мне кажется, что это самое главное, чтобы оставаться красивой до старости», — отметила Толкалина в беседе с kp.ru.

Ранее Любовь Толкалина рассказала, что в детстве стала жертвой сексуального насилия. При этом каких-либо подробностей артистка не раскрыла.