Катар готов обсуждать временные пошлины за проход через Ормузский пролив

Катар выступает против постоянных пошлин за проход через Ормузский пролив, однако не исключает возможности обсуждения временных сборов. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра, госминистр по делам обороны эмирата шейх Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани на форуме «Диалог Шангри-Ла».

По словам представителя Катара, любые узаконенные платежи в итоге лягут на плечи конечного потребителя, поэтому Доха вместе с партнёрами по Заливу категорически против такого подхода.

Иначе обстоит дело с разовыми мерами. Если Тегеран объяснит введение сборов необходимостью разминирования или другими временными нуждами, то Катар готов сесть за стол переговоров. Такая пошлина, отметил министр, могла бы помочь нормализовать транзит через стратегически важный пролив.

При этом шейх подчеркнул: речь не должна идти об узаконенном сборе, который другие страны затем начнут применять в других проливах. Иначе, предупредил он, хаоса в морском судоходстве не избежать.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что возможная сделка с Ираном предусматривает снятие морской блокады и разминирование Ормузского пролива. Американский лидер утверждает, что США уже уничтожили значительную часть мин в проливе, и все оставшиеся, «если они там есть», также должны быть устранены.