В Петербурге росгвардеец спас тонущего мужчину, прыгнув за ним в ледяную воду

В Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии спас мужчину, который упал в воду. Как сообщили в пресс-службе управления ведомства по Северной столице, 21-летний парень свалился в ледяную реку на Октябрьской набережной. Правоохранители оказались на месте благодаря девушке, которая принялась махать руками и звать на помощь. Патрульные вызвали МЧС, после чего один из них бросился к утопавшему.

Спасение тонувшего мужчины в Петербурге. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга

«Напарник, понимая, что в холодной воде с мощным течением утопающий быстро теряет силы, принял решение самостоятельно его спасти, не дожидаясь приезда спасателей. Сняв форменную куртку, бронежилет и обувь, а также передав коллеге спецсредства и табельное оружие, росгвардеец прыгнул в воду», — говорится в сообщении.

Росгвардеец схватил мужчину и вместе с ним доплыл до ближайшего спуска с набережной. Второй правоохранитель помог им подняться и оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. Судя по видео, его также укутали в специальное термоодеяло.

Прийдя в себя, парень пояснил, что во время прогулки по набережной у него закружилась голова. Пострадавший упал в воду не смог выбраться самостоятельно. Его госпитализировали. Росгвардейцу, который бросился в ледяную воду, помощь врачей не понадобилась.

Ранее в донецкой Макеевке спасли восьмилетнего мальчика, который упал в глубокий колодец. Сотрудники МЧС спустили ребёнку лестницу. Оказавшись на поверхности, он отказался от помощи врачей.