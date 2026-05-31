Роспотребнадзор оценил риски из-за заражения 78 тысяч человек холерой в 23 странах мира

Ситуация с холерой в России остаётся спокойной и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своём канале в Максе на фоне заражения 78 тысяч человек в 23 странах мира.

«В мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. Всего с начала 2026 года зарегистрировано более 78 тыс. случаев холеры в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. По информации Министерства здравоохранения Нигерии, зарегистрировано 943 подтверждённых случая холеры, 37 летальных и более 1,7 тыс. подозрительных случаев», — сказано в публикации.

Положение в этих странах осложнили обильные ливни. В РФ обстановка по холере остаётся спокойной и держится на контроле санитарных врачей. На данный момент угрозы распространения инфекции на территории России нет, завезённых случаев не выявлено.

Ранее Life.ru рассказывал, что в нигерийском штате Борно с начала мая от холеры умерли 37 человек, а заболели более 3 тысяч. Вспышку признали чрезвычайной ситуацией. Больше всего случаев — в городе Майдугури. Нигерия при поддержке международных партнёров укрепляет водоснабжение, канализацию и гигиену, готовит больницы.