31 мая, 14:38

Причиной смерти балетмейстера Мариинского театра Любови Кунаковой стал рак

Любовь Кунакова. Обложка © ITAR-TASS / Белинский Юрий

Рак стал причиной смерти народной артистки РСФСР, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Кунаковой. Об этом журналистам заявил источник в окружении почившей.

«Причиной смерти стал рак», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, о смерти Любови Кунаковой стало известно накануне. В театре отмечали, что её вклад в искусство был значителен как на сцене, так и в преподавательской деятельности. Народную артистку РСФСР вспоминают как человека яркого, полного жизни и доброты.

Матвей Константинов
