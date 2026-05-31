Причиной смерти балетмейстера Мариинского театра Любови Кунаковой стал рак
Любовь Кунакова.
Рак стал причиной смерти народной артистки РСФСР, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Кунаковой. Об этом журналистам заявил источник в окружении почившей.
«Причиной смерти стал рак», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, о смерти Любови Кунаковой стало известно накануне. В театре отмечали, что её вклад в искусство был значителен как на сцене, так и в преподавательской деятельности. Народную артистку РСФСР вспоминают как человека яркого, полного жизни и доброты.
