Причиной смерти балетмейстера Мариинского театра Любови Кунаковой стал рак

Рак стал причиной смерти народной артистки РСФСР, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Кунаковой. Об этом журналистам заявил источник в окружении почившей.

Напомним, о смерти Любови Кунаковой стало известно накануне. В театре отмечали, что её вклад в искусство был значителен как на сцене, так и в преподавательской деятельности. Народную артистку РСФСР вспоминают как человека яркого, полного жизни и доброты.