В Госдуме узнали ярчайшее событие в жизни Трампа по фото Путина в Пальмовой комнате

Единственная групповая фотография в Пальмовой комнате Белого дома — это снимок со встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже. Американский лидер таким образом равняется на российского президента, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, переговоры с Путиным на Аляске стали одним из самых ярких событий в политической жизни действующего президента США. Видимо, Трамп считает этот саммит крайне успешным, раз сохранил память о нём прямо в Белом доме, полагает парламентарий.

«Наш президент может служить для американского ещё и своего рода примером того, как в собственной стране можно сохранять безоговорочную поддержку населения долгие годы — у самого Трампа, между прочим, рейтинг падает с момента избрания», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Напомним, Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию с российским лидером Владимиром Путиным, сделанную во время саммита на Аляске. Речь идёт именно о том снимке, который Путин лично прислал Трампу после исторической встречи.