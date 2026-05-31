Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 14:41

Россиянку госпитализировали после смертельного ДТП с автобусом в Турции

Обложка © İhlas Haber Ajansı

Обложка © İhlas Haber Ajansı

Гражданка России пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в районе Сарайкёй в турецкой провинции Денизли. По данным посольства РФ в Анкаре, её доставили в больницу.

«Пострадала гражданка России Байтемирова А. М. 2006 г. р., она была доставлена в больницу», — сообщили в посольстве.

Российские дипломаты находятся на связи с местными властями и самой пострадавшей. Ей оказывают необходимую консульскую поддержку.

Один человек погиб и 8 пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Подмосковье
Один человек погиб и 8 пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Подмосковье

Автобус с туристами врезался в ограждение и загорелся в районе Сарайкёй, в результате погибли 8 человек, ещё 33 получили ранения. Отдыхающие ехали из Измира в Анталью.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Турция
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar