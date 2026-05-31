Россиянку госпитализировали после смертельного ДТП с автобусом в Турции

Гражданка России пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в районе Сарайкёй в турецкой провинции Денизли. По данным посольства РФ в Анкаре, её доставили в больницу.

«Пострадала гражданка России Байтемирова А. М. 2006 г. р., она была доставлена в больницу», — сообщили в посольстве.

Российские дипломаты находятся на связи с местными властями и самой пострадавшей. Ей оказывают необходимую консульскую поддержку.

Автобус с туристами врезался в ограждение и загорелся в районе Сарайкёй, в результате погибли 8 человек, ещё 33 получили ранения. Отдыхающие ехали из Измира в Анталью.