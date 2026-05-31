МАГАТЭ: Уровень радиации на ЗАЭС после удара БПЛА остаётся в норме
Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Уровень радиации на Запорожской АЭС остаётся в норме после последнего удара БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на собственных экспертов на объекте.
«Группа смогла подтвердить с помощью измерительного оборудования, что уровень радиации на объекте остаётся в пределах нормы», — отмечается в заявлении.
Напомним, украинский беспилотник нанёс удар по корпусу машинного зала Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ подтвердили наличие повреждений. Они осматривают место инцидента.
