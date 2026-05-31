«Узнали от санитарки»: В Хабаровске 76-летний мужчина сгнил заживо на больничной койке

В хабаровской больнице пациент умер от запущенного пролежня. Известно, что за год учреждению вынесли 15 предостережений за врачебные ошибки, сообщает Baza.

На Краевую больницу имени Сергеева жалуются давно. Родственники говорят, что персонал ведёт себя очень некультурно, помощь тяжёлым больным задерживается, да и вообще качество лечения оставляет желать лучшего. Предостережения выносили за неверные назначения лекарств, позднюю госпитализацию раковых больных и выдачу приостановленных препаратов.

Одной из жертв стал 76-летний Василий. По словам родственников, он поступил с инсультом, перенёс операцию по удалению тромба и почти месяц пробыл на койке в тяжёлом состоянии. За это время у него образовался глубокий пролежень, о чём семье доложила санитарка, а не врач.

После жалобы в Минздрав пациента перевели в другую клинику, где диагностировали пролежень 4-й стадии с гнойным поражением, обнажением костей таза и раной до 10 см. Спасти мужчину не удалось.

СК дважды возбуждал дело о халатности, но прокуратура отменяла — даже при личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. Сейчас расследуют случайное причинение смерти. Родственники требуют переквалификации статьи и проверки документов, которые, по их версии, в больнице подделали.

